Schepen uit Moorslede wordt ook raadgever Congolese partij

Bart De Koning, schepen in Moorslede, is aangesteld als raadgever van BDM, één van de grootste oppositiepartijen in Congo.

Hij kwam per toeval in contact met een leider van de partij. De nummer 2 van BDM is namelijk Joseph Sita, die onder de regeerperiode van Mobutu naar Kortrijk vluchtte. Hij heeft de dubbele nationaliteit. Bart kwam via zijn werk bij het OCMW van Harelbeke in contact met hem. Bart De Koning: “In 2006 was er een schoonzoon van Joseph Sita die een tewerkstellingsproject bij ons volgde en hij heeft zijn schoonvader Sita geïntroduceerd bij mij.”

En zo ging de bal aan het rollen. “Ik was natuurlijk van mijn melk. Het is toch een belangrijke vraag die gesteld wordt en een hele last op mijn schouders als je kijkt wat dat allemaal inhoudt, maar uiteindelijk ben ik toch wel vereerd dat ze bij mij zijn uitgekomen.”

Het kan dus soms vreemd lopen. Bart moet nu de noden in kaart brengen. Zo laat de medische zorg , het onderwijs en de tewerkstelling te wensen over. Bart probeert ook West-Vlaamse bedrijven in Congo te krijgen.