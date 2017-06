Schepen wil meer garanties voor Bombardier

Brugs schepen en Kamerlid Franky Demon (CD&V) vraagt "ijzersterke garanties om de bouw van die tramstellen in Brugge uit te voeren".

Demon reageert zo op het nieuws dat De Lijn de eerste schijf van een contract voor 146 nieuwe trams opnieuw toegewezen heeft aan het Spaanse CAF - nadat de Raad van State de gunning eerder geschorst had. CAF kwam finaal met een betere prijs uit de vergelijking met Bombardier. Maar bij de hernieuwde gunning is er nu wel sprake van een commerciële samenwerking tussen CAF en Bombardier. Ook mag de Brugse fabriek 53 Antwerpse Hermelijntrams ombouwen zodat die gekoppeld kunnen worden.

Dat de twee constructeurs nu zouden samenwerken, zou in eerste instantie goed nieuws zijn, klinkt het in een mededeling van Demon. "Het is goed dat Bombardier de hermelijntrams mag ombouwen, maar dit heeft niks te maken met de gunning van de nieuwe tramstellen", klinkt het.

Want volgens Demon zijn er momenteel geen garanties dat met een commerciële samenwerking tussen de twee bedrijven de nieuwe trams in Brugge zullen gebouwd worden. Hij vraagt daarom "ijzersterke garanties om de bouw van die tramstellen in Brugge uit te voeren". "Indien die garanties niet gegeven kunnen worden, zou dit andermaal zeer slecht nieuws zijn voor Brugge en de werknemers van Bombardier."