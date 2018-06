Zij kunnen niet verder varen omdat het bewegingsmechanisme sinds eergisterenavond stuk is. De Vlaamse Waterweg zal dit weekend herstellingswerken uitvoeren, maar het ziet ernaar uit dat het probleem niet in één-twee-drie van de baan is. Schipper Lino uit Antwerpen ligt er met zijn binnenschip al sinds woensdagavond halfnegen. Hij moet brandstof leveren aan zijn klanten, maar zij zullen wat geduld moeten oefenen. Hij probeert er intussen het beste van te maken.

