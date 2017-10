Schepen Zonnebeke neemt ontslag uit N-VA

Het blijft rommelen in de Zonnebeekse N-VA-afdeling. Schepen Marie Debucquoy diende deze week bij de partij haar ontslag in.

Begin september werd schepen Michiel Descheemaeker al niet uitgenodigd op een begrotingsconclaaf. Hij mocht enkel aanschuiven wanneer het over zijn bevoegdheden ging. De reden hiervoor luidde 'te moeilijk om mee samen te werken'. Nu besliste schepen Marie Debucquoy om uit de partij te stappen. Dubucquoy werd in 2014 schepen als vervanger van Johan Demonie. Ze heeft naar eigen zeggen geen vertrouwen meer in het hoofdbestuur van N-VA. Ze blijft wel schepen en zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad.

De Zonnebeekse N-VA-afdeling leeft al lang in onmin met het nationaal bestuur. De partijtop schorste het bestuur van de plaatselijke afdeling wegens aanhoudende interne moeilijkheden. Deze schorsing werd recent nog verlengd tot 11 november. Diverse gesprekken om de scherven te lijmen zijn op niets uitgedraaid. Daardoor verloor de schepen het vertrouwen in het hoofdbestuur van de partij.