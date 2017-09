Schepencollege Anzegem aangeslagen na dood burgemeester

Het schepencollege kwam in de loop van de avond in spoedzitting bijeen op het gemeentehuis. "Om over het plotse verlies van onze burgemeester te praten en ook wat praktische zaken te regelen,' zegt schepen Rik Colman die aangeduid is als waarnemend burgemeester.

Enorme klap

"De dood van Claude is een enorme klap. We kunnen dit amper geloven", zegt schepen Colman, zwaar aangeslagen na het trieste nieuws. Ook collega-schepen Jeremie Vaneeckhout is verbijsterd door de dood van burgemeester Van Marcke. "Een gigantisch gemis", noemt hij het.

Morgen ligt er vanaf 10u een rouwregister op het gemeentehuis. Het gemeentebestuur besliste ook om alle vlaggen in de gemeente halfstok te hangen. Daarnaast zijn ook alle gemeentelijke activiteiten of feestelijkheden opgeschort.

Meer over het overlijden van burgemeester Claude Van Marcke uit Anzegem ziet u donderdag vanaf 12u in een extra nieuwsflash op Focus-WTV.