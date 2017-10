Schepencollege belooft oplossing voor kunstacademie Zwevegem

Dat zegt het gemeentebestuur als reactie nadat leerkrachten zich vorige week zorgen maakten na alweer een negatief advies van de inspectie over de infrastructuur. In de academie volgen 900 leerlingen les. Ook in 2015 kreeg de academie slechte punten voor haar infrastructuur. Daarop werd het idee geopperd om alles te centraliseren in OC De Brug. In september beloofde het gemeentebestuur aan de academie dat ze een gloednieuw gebouw zouden krijgen. Nu zouden er plannen zijn om de academie onder te brengen in de gemeenteschool De Klim-op. Maar volgens de leerkrachten is die locatie veel te klein.

Oplossing

Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat er een oplossing gevonden zal worden voor de huisvesting van de academie. "Hiervoor zullen ook de nodige financiële inspanningen worden gedaan", luidt het in een persbericht. Vandaag heeft het schepencollege drie concrete pistes onderzocht. Het college zal een externe partij aanstellen om de haalbaarheid van die pistes te onderzoeken. Bovendien wil men samenzitten met de onderwijsinspectie om de verschillende pistes te bespreken en duidelijkheid te krijgen over wat kan en wat niet.