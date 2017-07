Schepenen Middelkerke dienen klacht in

Ze zullen een klacht indienen voor laster en eerroof en eisen een forse schadevergoeding van de oppositie. Er zijn heel wat dossiers waarin oppositie en meerderheid lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar verwijten naar het hoofd slingeren. Maar het potje is bij de meerderheid overgekookt toen het parket eind juni huiszoekingen hield in het gemeentehuis en bij de burgemeester en enkele schepenen thuis. Dat gebeurde na een klacht van de oppositie over belangenvermenging in het casinodossier. De meerderheid spreekt van doelbewuste laster en eerroof.