Scherm- en zeilenmaker profiteert van orkaanellende

In een filmpje is te zien hoe hun windschermen aan een hotel op het Caraïbische eiland Martinique de doortocht van orkaan Irma doorstaan, waardoor het bedrijf uit Ruiselede naar eigen zeggen nu tal van aanvragen krijgt uit de regio. Vervaeke is een klein West-Vlaams bedrijf dat met een vijftiental personeelsleden werkt over de hele wereld. "We zijn een producent van zeilen en windschermen, maar het unieke is dat wij volledig op maat werken van de klant en dus een nichespeler zijn", aldus communicatieverantwoordelijke Flore De Baets. Zo mocht Vervaeke onlangs schermen produceren voor een skischans in Finland, waardoor schansspringers minder last hebben van windstoten.

Geen garanties

Toevallig filmde iemand op Martinique hoe de schermen orkaan Irma doorstonden en zo erger wisten te voorkomen. "We hebben het filmpje pas later gezien, maar ondertussen stromen de aanvragen van hoteluitbaters in di

e regio binnen", aldus de Baets. Opvallend, want de zeilen zijn niet specifiek gemaakt voor die omstandigheden, maar daar kan verandering in komen. "We zijn blij met de nieuwe toestroom van klanten, maar kunnen uiteraard niet garanderen dat onze zeilen standaard orkanen weren. Toch toont het aan dat we een sterk product hebben", reageert CEO Kristof Blockeel.