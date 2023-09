Scherpe veiligheidsmaatregelen voor risicomatch Brugge-Besiktas

De stad herinnert zich nog de incidenten en rellen, bij een eerdere confrontatie tussen de twee clubs in 2015. Dat wil de stad nu vermijden. “Op 12 maart 2015 stonden beide clubs ook al eens tegenover elkaar. Een wedstrijd die toen helaas uitmondde in diverse incidenten, rellen en gevechten. Enkele politiemensen raakten hierbij gekwetst. Logisch dus dat we deze match als ‘hoog risico’ beschouwen”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

Aan de hand van een Besluit van de Burgemeester worden er extra maatregelen getroffen:

Van donderdag 21 september om 13u tot vrijdag 22 september om 2u is het verboden om in publieke drank- en eetgelegenheden en handelszaken binnen een straal van 1000 meter van het Jan Breydelstadion, eender welk soort drank in glazen recipiënten te schenken.



Er is in dezelfde tijdsspanne ook een glasverbod voor de uitgaansbuurt in de binnenstad. Een regel die normaal alleen geldt vanaf donderdagavond 22u tot zondag 8u maar voor deze match nu al vroeger in werking treedt. Bovendien geldt het glasverbod ook in heel wat aanpalende straten in hartje Brugge. Het glasverbod wordt dus uitgebreid in tijd en ruimte.



Het is bovendien ook verboden in het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen bestemd om rook, vuur, licht of lawaai te maken op het hele Brugse grondgebied. Een verbod dat trouwens al een dag eerder, op woensdag 20 september, van kracht is.



Supporters van Besiktas die geen geldig ticket op zak hebben voor de wedstrijd, mogen zich niet in de buurt van het treinstation vertonen. Ook wie als aanhanger van de Turkse club zonder voetbalticket opduikt in de Brugse binnenstad, in St-Andries en St-Michiels kan bestuurlijk aangehouden worden. Deze maatregel geldt vanaf donderdag 13u tot einde wedstrijd.

Stormtoeloop

De supporters zullen zoals bij andere Europese wedstrijden aangespoord worden om met shuttlebussen vanuit de binnenstad richting stadion te trekken. Meestal worden de supporters op de bezoekersparking gedropt. Maar om een stormtoeloop te vermijden en de bezoekers ‘gefaseerd’ richting het uitvak te loodsen, bestaat de kans dat ze iets verderop van de bus afstappen en toch een klein eindje te voet gaan via Ter Straten. Er worden alvast extra vuilniscontainers en toiletten geplaatst om de overlast voor de buurt te beperken. De bewoners daar kregen trouwens al een brief in de bus en werden aangeraden om zelf ook extra waakzaam te zijn.

Bekijk ook: