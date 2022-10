Schietincident Blankenberge: "Vrouw gewond; schutter verschanst zich in flat"

In Blankenberge is er vanmorgen een schietincident geweest waarbij een vrouw is gewond geraakt. De politie bevestigt dat de speciale eenheden onderweg zijn naar de badstad. Volgens sommige media heeft de schutter zich verschanst in een appartement met een vuurwapen.

De schietpartij gebeurde in de L. Dujardinstraat in Blankenberge. De politie bevestigt dat de buurt is afgesloten.

Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad heeft een man het vuur geopend op een vrouw in de buurt van de Grote Markt. Buurtbewoners hebben dit gehoord. De vrouw zou gewond zijn aan het been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Veel informatie kon de politie rond 11u30 nog niet gegeven. De woordvoerster bevestigt wel dat de speciale eenheden van de politie zijn opgeroepen om de situatie onder controle te krijgen.

Later meer