Schietincident in De Panne: Gewapende ex-paracommando gaat door het lint

Volgens het parket zou een Franstalige ex-paracommando met een vuurwapen rond half zeven door het lint zijn gegaan nadat zijn vriendin van plan was om hem te dumpen. Zij kon naar buiten vluchten, maar hij had zich in de woning verschanst. De speciale interventie-eenheid van de politie kwam massaal ter plaatse. Die schoot de man in de hand. Hij wordt nu verzorgd in het ziekenhuis in Gent. De man was gewapend, de politie vond twee pistolen en een samourai-zwaard.

Pottenkijkers werden wandelen gestuurd. Bewoners van de afgesloten Veurnestraat mochten hun woning niet verlaten en bewoners die naar hun huis wilden, werden verzocht te wachten tot na de interventie. De speciale interventie-eenheid kwam met anonieme wagens en enkele combi's ter plaatse.