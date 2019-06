Schietincident Wevelgem: agenten gebruiken vuurwapen zelden

De man werd neergeschoten door een agent omdat hij een collega aanviel. Tijdens hun opleiding en ook daarna worden politiemensen getraind om te reageren in moeilijke situaties. In Oostende bijvoorbeeld is er 5 miljoen euro geïnvesteerd in een speciale site. Daar worden ze getraind op extreme situaties.

Korpschef Philip Caestecker beklemtoont dat het gebruik van het vuurwapen bij politie-interventies uiterst zeldzaam is. In Oostende zelfs niet eens jaarlijks. "Niemand wil zijn vuurwapen in een reële situatie gebruiken. Maar we hebben wel onze verantwoordelijkheid en we moeten onszelf en andere mensen kunnen beschermen. Als het moet, dan moet het".

Ondersteuning

Geoefende agenten, de meesten dus, weten echt wel wanneer en hoe ze kunnen schieten. Het dienstwapen is ook het allerlaatste middel als alle redelijkheid, de wapenstok, pepperspray of teaser niet helpen. Voor agenten die toch moeten schieten zorgt de politie voor nazorg. Ze worden psychologisch begeleid en ondersteund door een speciaal team.

