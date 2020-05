Schietpartij Wielsbeke: Na blackout toch bekentenis

In Wielsbeke is een tweede reconstructie gehouden van de schietpartij van begin februari waarbij Grietje W., een vrouw van 73 zwaar gewond is geraakt.

De Breestraat in Wielsbeke was volledig afgesloten voor de wedersamenstelling. De verdachte Summer (25) moest aan de speurders tonen wat er precies is gebeurd op die bewuste dag.

Het slachtoffer Grietje W. werd begin februari zwaar gewond aangetroffen aan haar woning in de Breestraat. Ze was geraakt door twee kogels. Nog diezelfde dag pakte de politie twee verdachten op. Het ging om Imraan A., een man van 31, en Summer A. zijn vriendin van 25. Beide verdachten komen uit Temse en kennen het slachtoffer. Volgens sommige bronnen zou Imraan een relatie hebben gehad met Grietje. Imraan is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens zijn raadsman is het duidelijk dat niet hij, maar zijn partner de schoten zou hebben gelost.

Summer A. had na de feiten een blackout maar nu bekent ze toch gevuurd te hebben.

