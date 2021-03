Schilder Robert Devriendt schrijft debuutroman

Al zo'n 20 jaar schildert hij reeksen met filmische fragmenten waarbij de toeschouwer zelf het verhaal kan invullen. Nu schreef hij een boek waarbij een schilder weg wil uit de kunstwereld en op zoek gaat naar een authentiek leven.

"Voor mij was het een kleine stap om van die verhalenfragmenten over te schakelen naar een echte roman. Op een bepaald moment was het zodanig dwingend dat ik moest een verhaal schrijven. Ik wou ook iets schrijven waarin de lezer zich volledig kan in verliezen", zegt hij.