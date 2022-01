Schilderij uit 17de eeuw weer thuis in Sint-Godelieveabdij Brugge

Een schilderij uit de 17de eeuw is weer thuis in de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Toerisme Vlaanderen kocht het schilderij en hangt het weer op de plek waar het vond dat het thuishoorde.

Joanna de Labaye was een meisje uit Gent dat op miraculeuze wijze genezen is in de 17de eeuw. Het hing eerst in de Sint-Godelieveabdij, maar het is later meegenomen door Fransen, en belandde zo in een privécollectie. Nu is het schilderij dus weer op z'n oorspronkelijke plek, of zoals ze het in kunsttermen noemen: in situ.

"Deze aanpak van kunst 'in situ' wijkt af van de platgetreden paden zoals de traditionele musea en brengt onroerend en roerend erfgoed opnieuw samen, naar de plek waar het thuishoort. De grote waarde van het votiefportret is niet dat het geschilderd is door een grote Vlaamse meester, maar dat het je laat beleven wat deze plek betekende voor de mensen. Dat vormt de ziel van een plek"," zegt Peter Dewilde. Met de primeur hoopt Toerisme Vlaanderen niet alleen de beleving voor bezoekers te versterken, maar ook bewoners en ondernemers te doen stilstaan bij de ongelofelijke rijkdom aan kunst en cultuur die de stad te bieden heeft. (lees verder onder de foto's)