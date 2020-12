Schlagerfestival krijgt zomereditie aan de kust

Het Schlagerfestival pakt uit met een allereerste zomereditie op zaterdag 17 juli 2021 in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Het team dat elk jaar instaat voor de programmatie en organisatie van het Schlagerfestival in Ethias Arena Hasselt is achter de schermen volop bezig met de voorbereidingen van de allereerste zomereditie. Onder meer Willy Sommers, Bart Kaëll, De Romeo's, Yves Segers, Steve Tielens, Matthias Lens, Lindsay, Swoop en Gene Thomas staan op de affiche.

"We zijn zeer gedreven om na maanden zonder livemuziek het onderste uit de kan te halen voor de fans en artiesten van het Nederlandstalige lied”, klinkt het bij de organisatie. “Middelkerke biedt een fantastische locatie om een allereerste keer op uitstap naar zee te gaan met ons festival.”

Ook vaste presentator van dienst Kürt Rogiers en de artiesten kijken uit naar deze eerste zomerse editie van Het Schlagerfestival. “Het gaat goed doen om na zoveel maanden opnieuw te kunnen optreden, om fans en collega's terug te zien. Ik sta letterlijk te trappelen om in juli op het podium van Het Schlagerfestival aan zee te staan”, aldus Bart Kaëll.

De zomerse uitvoering van Het Schlagerfestival vindt plaats in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Dit innovatieve tijdelijke evenementencomplex is een initiatief van de Sportpaleis Group. “Zoals het er nu naar uitziet, wordt het vanaf de zomer bijzonder druk met op de agenda een groot aantal verplaatste én nieuwe concerten en evenementen. Met deze pop-up arena kunnen we dit grotere aanbod ook faciliteren", aldus Jan Van Esbroeck, ceo van Sportpaleis Group. De Proximus Pop-Up Arena zal van midden juni tot eind augustus in Middelkerke onderdak bieden aan zeer uiteenlopende evenementen en concerten.