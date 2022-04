Schoenmakerij Matyn uit Roeselare stopt na 400 (!) jaar

Na liefst 400 jaar stopt schoenmakerij Matyn in Roeselare, nadat het familiebedrijf twaalf generaties lang overging van vader op zoon.

Eddy Matyn heeft twee dochters, maar zij zien het niet zitten om de familietraditie verder te zetten. De zaak wordt wel overgenomen.

Sinds 1618 herstelt de familie Matyn schoenen. De laatste twee jaar legt Eddy zich vooral toe op de sleutelmakerij. Die krijgt nu een nieuwe plaats in de winkel van z'n goede vriend Jordan, waar Eddy ook nog verder aan de slag kan.

Eddy nam de zaak over van zijn vader Eric en is nu 45 jaar aan de slag. In 2005 krijgt hij een opvallende opdracht.

"Hier zie je een foto van mij met Leonid stadnik. Dat was de grootste mens van de wereld uit Oekraïne en we hebben daarvoor schoenen gemaakt met de West-Vlaamse collega’s samen voor die man. Schoenmaat 62, dat waren heel brede voeten die hij had", klinkt het.

Eddy stopt dus nog niet helemaal, maar zo komt er wel een einde aan 400 jaar schoenmakkerij Matyn. Z'n dochters willen de zaak niet verderzetten.