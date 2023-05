Schol: bedrijf maakt van dierenbloed drinkbaar water

Het bedrijf, dat in meer dan 80 landen actief is, zuivert het dierenbloed tot het drinkbaar is. Niet alleen zetten ze er dan koffie mee in het bedrijf, met het water reinigen ze vooral ook productietanks en ze gebruiken het drinkwater ook voor verdunningsprocessen in de voedingsindustrie.

40% minder

Dagelijks haalt Veos 150.000 liter drinkbaar water uit het bloed, goed voor het verbruik van zo'n 150 personen. Op jaarbasis gebruikt het bedrijf zo tot 40 procent minder grondwater. Duurzaamheid is voor het bedrijf belangrijk en daarom is het ook op zoek naar alternatieven om eiwitten uit te halen.

"Een soort champignons, miselium, gaan wij kweken. Dat zijn de wortels onder de champignon, in grote bassins. Zo zullen we zonder grote voetafdruk perfect eiwitten kweken."

Veos heeft ook buitenlandse vestigingen en is in meer dan 80 landen actief. Het haalt ook eiwitten uit eieren en huiden die het ook aan cosmetica of in de bouw, aan beton, toevoegt.