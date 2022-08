Schol! Bier vloeit rijkelijk in Zwevegem tijdens streekbierfestival

Na een coronapauze is het streekbierfestival in Zwevegem terug van weggeweest. Het festival pakt dan ook groots uit met 20 nieuwe biersoorten en 7 extra brouwers.

Het publiek is maar wat blij dat het streekbierfestival opnieuw kan doorgaan. Bierliefhebbers zakken van overal af naar de markt van Zwevegem om er de lekkerste lokale bieren te ontdekken. Maar ook de brouwers zijn blij om hun bieren opnieuw te kunnen schenken en daarbij gaan de blonde biertjes het vlotst over de toonbank. Onder meer Dikke Jan Blond, Punaise Juicy Blond en Slaapmutske Blond staan er op de bierkaart. Al is er ook plaats voor alcoholvrij bier en ook dat valt, zeker bij deze warme temperaturen, in de smaak bij het publiek.