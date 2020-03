Scholen blijven les geven voor lege klassen

Lector journalistiek Sander Van Nieuwenhuyze staat alleen voor de klas in een lege campus The Square van Hogeschool Howest in Kortrijk. Vier opleidingen gaan hier in normale omstandigheden door. Nu wordt voor de ongeveer 700 studenten een alternatief gezocht, zoals online lesgeven via multicamera. De lector toont hoe hij zijn les radiotechniek op afstand geeft.

Brugse basisscholen

Ook in drie Brugse basisscholen volgen alle leerlingen gewoon les. Het gaat om de GO!-basisscholen De Pannebeke-De Springplank en De Stempel. Dat zijn scholen die al lang met chromebooks aan de slag gingen. De gewoonte om digitaal te werken zorgde ervoor dat deze morgen alle leerlingen ‘gewoon’ les konden volgen in de basisscholen van scholengroep impact. ‘In tijden als deze werpt onze aanpak onmiddellijk vruchten af’ zegt directeur Cindy Cottenjé van BS De Pannebeke-De Stempel.

De leerkrachten zitten verspreid over de klassen van de tweede verdieping en het schoolgebouw is verder leeg. ‘Vanzelfsprekend hadden wij dit veel liever niet moeten doen en nu in de klas gezeten met onze leerlingen om hen van hieruit verder en verder vertrouwd te maken met de digitale lesomgeving. Maar niets is belangrijker dan onze gezondheid en innovatie bewijst nu zijn nut. Via Google Hangouts zijn we aan het chatten, delen we vragen en antwoorden, taken en opdrachten, conversaties en feedback. Dat gebeurt overigens niet enkel met onze leerlingen, ook vergaderingen met leerkrachten en collega’s organiseren we op deze manier’, zegt directeur Cindy Cottenjé.