Warm was het helemaal niet vandaag, en het heeft ook geregend, maar toch hebben veel scholen een buitenlesdag gehouden. Ook de Heilig Hartschool in Oostende, een school voor buitengewoon basisonderwijs, deed eraan mee.

Minstens één uur buiten les volgen, dat was de bedoeling. Er zijn heel wat voordelen aan verbonden. Buiten leren, buiten spelen en buiten bewegen is leuk en heeft een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties van de scholieren. Leerlingen leren op onderzoekende en speelse wijze én de lessen kunnen gecombineerd worden met bewegen. Kinderen en jongeren zijn ook veel enthousiaster, geconcentreerder, taakgerichter en hebben meer zin in leren.