Scholen krijgen geld om sportinfrastructuur open te stellen

Heel wat mooie turnzalen en sportmateriaal staan ’s avonds en in vakantieperiodes vaak gewoon leeg. Maar onderwijsminister Hilde Crevits geeft nu 12 scholen subsidies om hun sportzalen voortaan open te zetten voor verenigingen en externen. Het college in Waregem is daar één van.

Zaal voldoet niet meer

Een duwtje in de rug van de overheid is welkom, want vaak moeten sportzalen worden opgeknapt voor ze weer goed in orde zijn. Zo is de turnzaal in het college meer dan 30 jaar oud. "Twintig jaar geleden was deze zaal heel goed om allerlei sportploegen te kunnen ontvangen en ze kwamen hel graag naar hier om te volleyballen, te basketten, te voetballen", zegt directeur Jean-Marie Noreillie. "Nu voldoet de zaal niet meer. De vloer is te hard, de verlichting schiet te kort".

In dit college investeren ze 120.000 euro om de sportinfrastructuur te vernieuwen. Buiten komt er ook een piste. Daarbovenop komt dan geld van de Vlaamse overheid om alles ook toegankelijk te maken voor andere verenigingen en externen. Ook scholen in Brugge, Roeselare, Zedelgem, Kortrijk, Moorslede en Gits krijgen een deel van de 600.000 euro om te investeren in het openbaar toegankelijker maken van hun sportzalen.