Scholen maken 3.000 bootjes voor Waterfront

De Provincie West-Vlaanderen pakt in 2018 uit met het Waterfront, dat is het een vijfde groot participatieproject binnen GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI.

Het Waterfront vindt plaats over een afstand van bijna 27 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende, op vrijdag 29 juni 2018. 3.000 bootjes, waar participanten ‘boot’-schappen op neerpennen, zullen de waterlijn sieren.

Net zoals bij het Kraterfront kan de Provincie voor dit project op de medewerking van scholen rekenen: studenten van de hogescholen Vives en Howest zullen de bootjes ontwerpen.

De gemeenten Brugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende hebben een gemeentelijke coördinator aangesteld om alles mee in goede banen te leiden. Op vijf locaties zullen performances op en rond de zee plaatsvinden.