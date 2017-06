De scholen krijgen volgend schooljaar deskundige begeleiding op maat over thema’s zoals kostenbeheersing, het menswaardig innen van facturen en een goede communicatie met kwetsbare ouders. Het gaat om een samenwerking met de armoedesector. Samen met minister Crevits investeren de partners 341.000 euro in dit project.

De geselecteerde scholen zijn onder meer het GO! atheneum Eureka in Torhout, Ter Groene Poorte in Brugge en het RHIZO in Kortrijk.