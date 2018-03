Scholen promoten schildersrichting

Samen met 25 andere scholen voeren ze actie onder de noemer ‘SOS Schilder op school.’ Twintig leerlingen van de basisschool ‘de dobbelsteen XL’ en Athena campus Heule maken samen een colorwall van 20 vierkante meter. Het zijn de leerlingen van de afdeling schilderwerk en decoratie van de secundaire school die hun jongere collega’s van het zesde leerjaar wegwijs maken in schildertechnieken.

SOS Schilder op School wil het schilderonderwijs positief onder de aandacht brengen. Via de actie leren jongeren de mooie en interessante facetten van dit beroep kennen. Want er is een schrijnend tekort aan geschoold personeel in een sector waar nochtans heel wat werkgelegenheid is.