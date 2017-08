Scholen steken tandje bij voor nieuwe start

Een drukke en stresserende periode, want er moet vaak nog heel wat gebeuren. En dat is zeker zo in Vrije Bassischool De Stap in Lauwe, bij Menen, maar de jonge directeur, Maarten Samyn, verliest er de moed niet bij.

Maarten is 34 begint straks aan z’n tweede jaar als directeur van Vrije Basisschool De Stap in Lauwe. Hij heeft er al een paar slapeloze nachten opzitten, want alles op school staat in het teken van verandering. Eerst en vooral is de school een bouwwerf. En naast de infrastructuur wordt ook het lessysteem volledig vernieuwd.