Scholen voeren strijd tegen zwerfvuil op

Zestien West-Vlaamse scholen hebben dit schooljaar deelgenomen aan proefprojecten om het zwerfvuil op hun school aan te pakken. De resultaten, een reeks aanbevelingen, werden vandaag voorgesteld in het VTI van Torhout.

Dit zijn een aantal aanbevelingen: Plaats een open vuilnisbak of een bak met voldoende grote openingen. Plaats telkens vuilnisbakken per twee: één voor PMD en één voor restafval. Zet er sorteerinstructies op. Plaats zitbanken dwars op gevels in plaats van langs gevels. En geef niet zomaar gratis brooddozen en drinkflessen weg. Jongeren zien gratis vaak als waardeloos en zo wordt het snel afval.

Al deze tips of technieken vallen onder de noemer ‘nudging’, dat is een motivatietechniek waarbij mensen op een subtiele manier worden gestimuleerd om gewenst gedrag te vertonen.