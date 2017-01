Scholen zetten hun deuren open voor sporters

Het stadsbestuur sluit een overeenkomst met drie Brugse scholen om hun sportinfrastructuur na de schooluren te gebruiken. Heel wat recreatieve sporters in Brugge vragen zo’n betaalbare accommodatie. En voor de scholen is het een manier om jongeren aan het sporten te krijgen.

Dankzij een financiële tussenkomst van het Brugse stadsbestuur betaal je maar 8 euro voor het gebruik van de schoolinfrastructuur. Naast het Sint-Leohemelsdalecollege zijn dat basisschool de Zonnetuin in Sint-Kruis en de school voor jongeren met een visuele of auditieve beperking of autisme Spermalie. Door de nieuwe overeenkomst komen er 50 uren vrij voor zaalsporten in Brugge. Er loopt intussen al een samenwerking voor het openstellen van de sportinfrastructuur met het Brugse VTI, KTA en Sint-Lodewijkscollege.