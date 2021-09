Scholen zoeken leerkrachten voor kinderen asielcentrum

Met de heropening van het asielcentrum in Koksijde moeten ook de scholen in de buurt zich voorbereiden om extra leerlingen op te vangen. In Veurne en Nieuwpoort zijn er twee scholen die al op zoek zijn naar meer leerkrachten.

Officieel zijn de scholengemeenschappen aan de Westkust door Fedasil nog niet ingelicht, maar in het verleden hebben de scholen hun verantwoordelijkheid opgenomen. In het Sint-Bernardus-college op de Markt in Nieuwpoort is nu al een Okan-onthaalklas voor anderstaligen met 12 leerlingen. De Talentisscholen van Nieuwpoort en Veurne verwachten dat er snel nieuwe leerlingen bijkomen. “We weten op dit moment nog niet hoe de groep er zal uitzien”, aldus Christof Desloovere van de Talentiscampus College Veurne. “ Er zijn 30 niet-begeleide minderjarigen. We gaan ervan uit dat dit jongeren zullen zijn die secundair onderwijs en zo'n Okan-klas zullen nodig hebben.”

Tandarts en dokter in spe

In zo'n onthaalklas krijgen ze een intensieve opleiding Nederlands. Eerst in Nieuwpoort, maar dan wellicht ook in Veurne. Beide scholen zijn nu al op zoek naar leerkrachten, want die zijn moeilijk te vinden. In het verleden boekten beide scholen al grote successen met de Okan-klas. Twee meisjes uit Palestina zijn net geslaagd voor het ingangsexamen voor arts en tandarts. “We hebben nu een heel mooi verhaal van twee meisjes die vorig jaar bij ons zijn afgestudeerd en die nu geslaagd zijn voor zo'n ingangsexamen. Het toont aan dat sommige van die leerlingen heel wat capaciteiten hebben.” Ook de lagere scholen in de buurt gaan wellicht nieuwe kinderen over de vloer krijgen.