Scholengroep Roeselare bergt omstreden reorganisatieplan op

In dat plan voorziet men onder meer het samengaan en verdwijnen van enkele campussen, maar daartegen is heel veel protest gerezen van leerkrachten, ouders en leerlingen. Ze kwamen enkele weken geleden daarvoor nog massaal op straat en hielden nog tal van acties.

"Niet gezwicht voor druk"

De raad van bestuur heeft die signalen begrepen en wil dat de sereniteit terugkeert. Daarom worden de plannen niet weerhouden en zal men na de zomer in dialoog treden met alle betrokken partijen om een nieuw scholenplan uit te werken. Volgens de raad van bestuur wordt er niet gezwicht voor de druk die ontstaan is : "Het is onze uitdrukkelijke wens om het onderwijs weer in de kern van het debat te plaatsen met grote zorg voor de leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd.", luidt het. Intussen is de actiegroep De Nieuwe Groote Stooringe bijzonder verheugd met het nieuws. "De onderhandelingen kunnen nu starten in alle sereniteit met een eerlijke representatieve vertegenwoodiging van alle geledingen", zeggen de actievoerders.

