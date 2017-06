Scholengroep Sint-Michiel hoopt dat rust terugkeert

Het bestuur van Scholengroep Sint-Michiel in Roeselare hoopt dat de rust bij haar scholen snel terugkeert. De plannen over herstructureringen hebben van de week voor nogal wat ophef gezorgd, onder meer in de Broederschool.

Het personeel vreest dat die zal moeten sluiten en mobiliseerde gisteren 2.000 mensen voor een protestmars door het centrum van de stad.

Maar het bestuur benadrukt dat het plan dat nu voorligt slechts de grote lijnen vastlegt en door gesprekken met de betrokken partijen moet verfijnd worden. Het is inderdaad zo dat op termijn sommige sites sluiten. Maar alle personeel blijft aan boord.

De uitrol van de herstructurering start in september 2018. Volgende week zal het stadsbestuur van Roeselare trouwens ook samenzitten met het schoolbestuur voor meer duidelijkheid over de plannen. Want de sluiting van sites zal gevolgen hebben voor de mobiliteit in de stad.

