School Aartrijke 10 dagen dicht door corona

In Aartrijke is basisschool De Fonkel 10 dagen gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. Dat heeft de gemeente Zedelgem beslist na overleg met de veiligheidscel.

Sinds vorige donderdag zaten de leerlingen en de leerkrachten van enkele klassen in quarantaine omdat er besmettingen waren bij zowel de leerlingen als het personeel. Gisteren was er overleg van de lokale veiligheidscel met artsen, het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), de schooldirectie, de dienst noodplanning, een vertegenwoordiger van de FOD-volksgezondheid, een arts van de Vlaamse dienst volksgezondheid en de burgemeester van de gemeente Zedelgem.

'Nieuwe gevallen dwingen ons om drastisch in te grijpen'

Burgemeester Annick Vermeulen: “School De Fonkel heeft de situatie tot hiertoe voortreffelijk aangepakt en zeker gedaan wat ze moest doen om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, maar het virus is onvoorspelbaar en verspreidt zich snel. Helaas zijn nieuwe gevallen van besmettingen bij leerlingen en personeel vastgesteld en zijn er ook verschillende meldingen van leerlingen met symptomen. De veiligheidscel heeft alles goed besproken en overwogen en naar de adviezen van de artsen geluisterd.

We moeten nù drastisch ingrijpen om de verdere verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen, niet alleen binnen de muren van de school maar ook naar de ruimere omgeving. Daarom is er beslist om de school te sluiten voor een periode van 10 dagen. Gezondheid primeert.”

Afstandsonderwijs

'Basisschool De Fonkel zal het onderwijs voor de leerlingen tijdens deze eindejaarsperiode zo goed mogelijk van op afstand organiseren daar waar mogelijk, dit om de schoolachterstand zoveel als mogelijk te beperken en de leerlingen niet los te laten. Alle ouders werden ook op de dag van de beslissing, dinsdag 1 december, verwittigd', zegt de gemeente Zedelgem.

'Vanaf maandag 7 december kunnen de kinderen en de leerkrachten die de voorbije week in quarantaine waren, terug naar de school en dit onder de voorwaarde dat ze niet ziek zijn of geen symptomen vertonen.'

Testen sterk aanbevolen

'De artsen die deel uitmaken van de veiligheidscel van gemeente Zedelgem, waaronder de CLB-arts en de arbeidsgeneesheer van de school, bevelen het testen van leerlingen die in quarantaine zitten ten sterkste aan', zegt Zedelgem in een persbericht. 'Vandaag en in de komende dagen wordt er verder getest. De artsen zijn duidelijk in hun advies en bevelen de testing op dag 7 van de quarantaine aan.

Daarom zal het testen van leerlingen nu in nauwe samenwerking met het testcentrum van Brugge georganiseerd worden. Over de organisatie hiervan zal de school de ouders verder rechtstreeks informeren.

'Hou moed'

“Het is zeker een spijtige zaak, maar als gemeente en school kunnen we in deze fase van de situatie niet aarzelen of risico’s nemen. Het is een moeilijke periode, ik besef dit ten volle en leef mee met iedereen. Hou moed, hou vol, volg alle regels en steun elkaar hierin. Het komt terug goed,” besluit de burgemeester.