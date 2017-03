De scholengroep Impact uit Brugge is erin geslaagd om de kosten voor verlichting met 60 tot 75% te doen dalen. Dat lukte via slimme lichtdetectoren.

De detectoren registreren beweging in het lokaal, waardoor de verlichting alleen brandt als er iemand aanwezig is. Ze zorgen er ook voor dat het licht automatisch gaat branden op de lichtsterkte die nodig is. Als er veel daglicht binnenvalt, zal de verlichting aan de (donkere) kant van de gang harder branden dan die aan de kant van het raam. Zo heeft de school altijd en overal de juiste hoeveelheid licht.

Impact is de eerste scholengroep in België die deze technologie gebruikt.