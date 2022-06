School die vierjarig jongetje in de kou zette moet herstructuren

Het buitengewoon internaat 'Huis aan Zee' in De Haan en de buitengewone basisschool 'De Vloedlijn' in Oostende werken aan een grondige herstructurering na kritische inspecties. Dat laat Onderwijsminister Ben Weyts weten.

De Vloedlijn kwam in februari in het nieuws toen een filmpje werd gemaakt van een kind dat als straf buiten stond voor een glazen deur. Hij had alleen een T-shirt met lange mouwen aan en gaf aan dat hij het koud had. De school startte daarop een intern onderzoek tegen de betrokken leerkracht.

Weyts laat nu weten dat er na een doorlichting door de inspectie ernstige pijnpunten aan het licht zijn gekomen in de school, en ook in Huis aan Zee in De Haan. In Huis aan Zee zijn er onder meer problemen op het gebied van het personeelsbeleid, het leiderschap, de infrastructuur, het kwaliteitsbeleid en het gezondheidsbeleid. Er werd een uitgebreid verbeterplan opgesteld met duidelijke afspraken en nieuwe instructies.

In De Vloedlijn is er nood aan meer gepast reageren op probleemgedrag van leerlingen. Er is meer preventie, meer professionalisering en een betere infrastructuur nodig. Er is momenteel een directeur ad interim die gedragen wordt binnen het team en die de problemen stap voor stap wil aanpakken om tot een structurele verbetering te komen, laat Weyts weten.

Alle buitengewone internaten worden tegen het einde van deze regeerperiode overgedragen van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. 21 buitengewone internaten zijn op dit moment nog altijd onderwijsinstellingen en bijgevolg krijgen ze al decennia minder middelen dan welzijnsinstellingen die soortgelijke zorg bieden.