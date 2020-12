School draait op voor gratis en ongeschikte laptops

Nochtans was er beloofd dat de toestellen gratis zouden zijn. "We voelen ons belazerd", zegt directeur Joke Knockaert. "Er is altijd gezegd geweest, en dat stond op de officiële communicatie, dat de laptops volledig op kosten zouden zijn van de Vlaamse regering".

Niet geschikt bovendien

De laptops kosten 600 euro per stuk. Maal 25 komt dat neer op 15.000 euro. En op de koop toe zijn de toestellen niet op maat van de leerlingen. "Daardoor kunnen we ze enkele gebruiken voor de eerste graad".

Joke is niet de enige directeur die met frustraties zit. Ook andere scholen zijn ontevreden. "Ik heb heel veel reacties gekregen van andere directeurs die met hetzelfde gevoel zitten. Dit is niet wat verwacht wordt. Ook zij kregen laptops die niet geschikt zijn voor hun doelgroep. Dat is ook logisch, want niemand heeft ons vooraf gevraagd wat we nodig hebben.

Meer middelen

Het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts zegt dat de kosten van de laptops inderdaad verrekend worden, maar geeft ook mee dat het ICT-budget voor scholen de komende twee jaar enorm zal stijgen. Het VTI zal dus meer middelen krijgen en kan met die middelen dan zelf beslissen welke laptops of tablets het wil kopen.