In een nieuw privéschooltje in Waregem kunnen kindjes vanaf september Engels leren. Al van op heel vroege leeftijd. Zelfs peuters van een jaar oud zijn welkom.

De methode komt van een taalkundige uit Spanje die haar kindjes ook al heel vroeg Engels heeft geleerd. De lessen zijn niet alleen speels opgebouwd, ze zijn ook interactief. Kinderen kunnen thuis oefenen. Over de hele wereld zijn al meer dan 400 privéschooltjes die werken met deze methode. In Vlaanderen is de school in Waregem de eerste. De echte lessen beginnen half september. Er zijn voorlopig drie leerkrachten verbonden aan het nieuwe privéschooltje.