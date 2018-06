School legt zelf bussen in op stakingsdag

Hogeschool VIVES anticipeert op de staking bij De Lijn door donderdag zowel in Brugge als Kortrijk busvervoer te voorzien.

Bussen zullen die dag doorlopend rijden tussen het station en de campus ven beide steden. “Op die manier willen we onze studenten ter wille zijn die nog hun laatste examens afleggen. En ook voorkomen dat het organisatorisch een probleem wordt”, aldus algemeen directeur Joris Hindryckx.

“Studenten moeten in alle rust hun examen kunnen afleggen zonder dat er om de haverklap een laatkomer binnenkomt. Bovendien zijn inhaalexamens qua timing niet meer te organiseren. Voor alle duidelijkheid: ik veroordeel de actie niet bij De Lijn maar we willen gewoon de goede organisatie van de examens niet in het gedrang brengen”.

Voor de overige campussen is er geen probleem.