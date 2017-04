School op wielen voor foorkramerskinderen

Een zestal kleutertjes volgt de volgende weken les in de mobiele school Carrousel in Kortrijk.

Het gaat om kinderen van de foorkramers die nu op de paasfoor in Kortrijk staan. Juffrouw Diane geeft les aan hen in een grote trailer die als schoollokaal is uitgerust.

Zijzelf reist evenwel niet met de foorkramers mee en keert elke dag naar huis in de Kempen. Omdat de kinderen vaak laat in hun bed zitten 's avonds begint de school om halftien. Om halfvier zit de schooldag er op. De jof ziet elke maand andere kleutertjes. Van zodra de kinderen naar de lagere school gaan, blijven ze overnachten op het internaat.