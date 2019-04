School Staden: oppositie voelt zich buiten spel gezet

Dat bleek op de gemeenteraad gisteravond. Een aantal ouders en leerkrachten kwamen naar het debat luisteren, maar veel wijzer zijn ze niet geworden.

Oppositie: 'School moet blijven'

De oppositie windt er geen doekjes om. De gemeenteschool Okido in Staden moet open blijven. En al even erg is de vaudeville, die de jongste dagen is opgevoerd, vinden de gemeenteraadsleden. 'Jammer genoeg is de gemeenteraad buiten spel gezet geweest. De gemeenteraadsleden wisten van niets tot op maandag', zegt Ludwig Willaert van oppositiepartij CD&V.

'De gemeenteraad wordt niet buiten spel gezet', zegt de burgemeester, het onderwerp zou volgende maand op de agenda komen. Maar een open debat lijkt nu meer mogelijk. En dat ligt zwaar op de maag van de oppositiepartijen. Dat de gemeenteschool gesloten wordt omdat de verwachte instroom te laag zou zijn, vinden ze aan aanfluiting.

Ludwig Willaert van oppositiepartij CD&V: 'De cijfers zijn de laatste jaren inderdaad gedaald, maar nu is er een positieve groei. Zoals daar net gezegd geweest is, het gras is gezaaid, het kan groeien en nu snijdt men het af.'

Lies Matton van oppositiepartij N-VA: 'Er zijn heel veel investeringen gebeurd in de vorige legislatuur. Heel veel tijd en moeite is daar in gekropen. En nu wordt alles zomaar weggegooid. Wij vinden dat het echt niet kan.'

'Reactie oppositie is schandalig'

Er zit weinig beweging in de discussie, al lijkt niemand in de oppositie goed te begrijpen waarom de school dicht moet en geen kans meer krijgt, ondanks positieve vooruitzichten. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) reageert: 'Ik vind dit echt schandalig dat men op zo’n dossier, rekening houdend dat het vorig beleid in Oostnieuwkerke een goed draaiende school heeft gesloten met voldoende instroom met gerenoveerde gebouwen. Oké, er was een overname, dat was nog een positief punt, en waar er ook geen inspraak is geweest.En zij schieten ons af dat wij een dubbele agenda hebben. '

Aparte gemeenteraad?

Het gemeentebestuur is bereid een aparte gemeenteraad met debat over de sluiting organiseren, maar blijft bij het standpunt van het uitdoofscenario voor Okido, waarbij de school ten laatste in 2022 dicht gaat. De gemeente gelooft in een nieuw verhaal en samenwerking met het vrije net.