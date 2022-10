School uit Heule bouwt elektrische karts voor Green Challenge

Misschien rijden ze straks wel in de grote finale in Engeland. Het wagentje moet niet bepaald snel zijn, maar wel zo energiezuinig mogelijk. Geert Blomme, technisch adviseur – coördinator Athena Campus Heule: Het is een uithoudingsrace, dus we moeten zo ver mogelijk geraken met onze batterij. We gaan het tactisch aan boord moeten leggen. Bandenspanning, aerodynamica, gewicht… We hebben al een paar ideetjes. Waar we mogen aanpassen, gaan we dat doen."

Met het hele project proberen ze jongeren warm te maken voor STEM, voor een technisch georiënteerde studierichting. De leerlingen maken daarnaast kennis met bedrijfsbeheer en ze zorgen ook zelf voor hun communicatie via sociale media.