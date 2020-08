Schoolcateraars kijken uit naar nieuwe schooljaar

De start van het nieuwe schooljaar dient zich redelijk normaal aan, en is dan ook een lichtpunt na een donkere periode, zeggen ze bij Hanssens Catering in Gullegem.

Zowat 1 op 5 van de leerlingen uit het basisonderwijs in Vlaanderen eet warme maaltijden van Hanssens Catering. Na een gitzwarte periode, waarbij de omzet terugviel op nog 1 procent is het uitkijken naar de start van het nieuwe schooljaar: code geel en bijna overal weer warme maaltijden.

Corona sloeg een diepe wonde bij het West-Vlaamse familiebedrijf. Half maart viel de cateraar terug van 50.000 naar 500 maaltijden per dag. Slechts een handvol van de 120 medewerkers en chauffeurs bleef aan de slag. 2020 is sowieso een verloren jaar voor het cateringbedrijf dat in september vorig jaar nog een splinternieuwe vestiging opende in Wevelgem. Een investering van 18 miljoen euro met nieuwe machines om hamburgers te maken en groenten te schillen.

Naast Wevelgem, dat goed is voor de helft van alle warme maaltijden, heeft Hanssens nog twee andere vestigingen in Oosterzele en Groot-Bijgaarden.