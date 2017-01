Schoolgebouwen Vives Oostende te koop

De gebouwen van Hogeschool Vives op de Zeedijk en langs de Troonstraat in Oostende staan te koop, voor een minimumbod van 10 en 15 miljoen euro. Met de verkoop verdwijnt een belangrijke stuk geschiedenis van het hoger onderwijs in Oostende

Het schoolcomplex was jarenlang het kloppend hart van het hoger onderwijs in Oostende. De resterende Vives-opleidingen in Oostende, Bouw en Luchtvaarttechnologie, zullen straks op andere locaties gevestigd zijn in de badstad, in het huidige postdistributiecentrum aan het station en aan de luchthaven.

Het schoolcomplex op de Zeedijk en langs de Troonstraat komt dus vanaf 2018 leeg te staan. Het lot op de Zeedijk heeft een totale oppervlakte van 5.170 vierkante meter, het lot langs de Troonstraat met naastliggende parking 12.782 vierkante meter. Het minimumbod: respectievelijk tien en vijftien miljoen euro.

Het gebied is bestemd voor een gemengd project voor wonen, groene en verharde ruimten, en aan het wonen verwante voorzieningen zoals handel, en horeca. Het gebouw op de Zeedijk, ook wel bekend als De Kraal, is een beschermd monument, en kan niet afgebroken worden. Op de Zeedijk dient de inpassing in functie van het beschermd monument en de ruimtelijke context van de omgeving te gebeuren.

De verkoop van beide schoolgebouwen gebeurt in twee fases. Tot 20 februari kan men een schriftelijk bod onder gesloten omslag indienen. Op woensdag 22 februari vindt een mondelinge procedure per opbod plaats voor de vijf hoogste bieders.