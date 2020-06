Schoolpoort gaat voorgoed dicht in 't Hogeschooltje Werken

Want na 140 jaar kleuter- en lager onderwijs in Werken bij Kortemark sluit ’t Hogeschoolschooltje definitief haar deuren. Er zijn te weinig leerlingen. De school telt 13 kleuters en 17 kinderen in het lager. "We hadden op de valreep vorig schooljaar het nieuws gekregen dat er nog een extra genadejaar was. Maar dat gaan we niet gebruiken, het biedt geen perspectief," zegt directeur Patrick Bekaert. De zes leerkrachten en medewerkers van het schooltje kunnen vanaf 1 september aan de slag in andere scholen in Diksmuide. Ook alle leerlingen moeten straks naar een andere school.

Afscheid met frietjes

Alle kinderen krijgen frietjes om hun schooljaar toch nog op een leuke manier af te ronden. Al waren de plannen grootser. Het was de bedoeling om alle oud-leerlingen van de school uit te nodigen vorig weekend. Maar corona heeft dat verhinderd.