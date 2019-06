Schooltje in Bellegem sluit de deuren

De school moet dringend gerenoveerd worden, maar die investering vindt het GO!-onderwijs niet meer verantwoord, want er zijn maar 24 leerlingen meer. Ooit waren er dat 200.

De Groenheuvel is sinds 2017 een Daltonschool, een methodeschool waar kinderen veel zelfstandig leren. Adelheid Seynnaeve (Directeur Groenheuvel): “De essentie is dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, alleen of met twee of in een groepje met en van elkaar de leerinhoud ontdekken, verwerven en inoefenen. Kinderen kunnen eigenlijk heel veel zelf en van en met elkaar leren.”

Maar morgen is het definitief gedaan met De Groenheuvel. De drie leerkrachten kunnen elders aan de slag.