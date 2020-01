Schooltje in Damme is gered

Het gemeentelijke basisschooltje De Ooievaar in Damme is gered. De ene extra kleuter die nodig was om ook volgend jaar open te blijven is gevonden.

De tiende kleuter is gisteren ingeschreven in De Ooievaar. De school haalt met zo'n 30 leerlingen genoeg inschrijvingen, maar daarvan moesten er minstens 10 kleuters zijn. Dat cijfer moest De Ooievaar halen tegen 1 februari. De toekomst ziet er trouwens beter uit want op 1 september verwacht de school minstens 4 nieuwe kleuters. Voor de kleuterschool De Lisblomme in Zwankendamme is er nog altijd geen zicht op twee extra kleuters en is de sluiting nabij.