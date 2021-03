De Vrije Basisschool in Woumen bij Diksmuide blijft nog zeker een week dicht, tot en met volgende week vrijdag. Het aantal besmettingen blijft oplopen.

Er zijn vijf extra besmettingen bij leerlingen vastgesteld, en drie bij leerkrachten. De school blijft daarom dicht. Waar dat kan is er afstandsonderwijs. In de school zitten 136 leerlingen, er werken 20 leerkrachten. De school was al enkele dagen dicht na de eerste besmettingen, het gaat daar om de Britse covidvariant.