Schoonheidswedstrijd voor paarden in Brugge

In Brugge vindt momenteel een schoonheidswedstrijd voor Arabische volbloeden plaats. Op het tweedaagse evenement worden de mooiste paarden in de kijker gezet.

Zo’n 140 paarden uit een 10-tal landen nemen deel aan de schoonheidswedstrijd. De Arabische volbloed is het oudste paardenras ter wereld en staat bekend om z’n elegantie. In tal van stamboeken werd dit ras gebruikt ter veredeling. Het zijn prachtige dieren met een enorme uitstraling. De jury beoordeelt de paarden op diverse criteria, maar ’t is toch de schoonheid die telt.