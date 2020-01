Schoorsteenbrand in Wervik

Deze avond moest de brandweer van zone Westhoek uitrukken voor een schoorsteenbrand in de Molenstraat in Wervik.

De brand brak deze avond uit in een hoekhuis in de Molenstraat in Wervik. Bij de interventie moest de brandweer gebruikmaken van ladderwagen om bij de schoorsteen te kunnen. Ze zouden de brand daarop vrij snel onder controle gekregen hebben.

(Later meer.)