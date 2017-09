Schouw Bekaert wordt gerenoveerd

Bekaert Textiles werd enkele jaren geleden zwaar afgeslankt en de productie verhuisde naar het buitenland. Enkel de hoofdzetel bleef in Waregem. De site van Bekaert Textiles werd omgevormd tot Groenbek.

Er werd beslist om de schouw te laten staan, als landmark in het landschap. De schouw is nu aan renovatie toe, en dat is toch een werkje waarbij je best niet al te veel naar beneden kijkt...