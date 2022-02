Schouwbrand in Izegems grillrestaurant

Rond 19 uur woedde gisterenavond een hevige schouwbrand in een Izegems grillrestaurant. De schade in de zaak bleef echter beperkt waardoor het restaurant vandaag de deuren alweer opent.

Enkele buren merkten de vlammen als eerste op en verwittigden meteen de uitbaters van Lot 56, een grillrestaurant in Izegem. De hoge vlammen bleken afkomstig te zijn uit de schouw boven de grill in het restaurant. In afwachting van de komst van de brandweer ging de uitbater zelf de vlammen te lijf met een blusapparaat. Daarna nam de brandweer de bluswerken over. Gewonden vielen er niet en de schade bleef door het snelle optreden al bij al beperkt. Het restaurant kan vandaag de deuren gewoon weer openen.